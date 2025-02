PSG/OM : «Je vais te casser la gu****», Jamel Debbouze craque en direct !

Thomas Bourseau

Julien Cazarre est réputé pour titiller les invités de l'émission de Rothen s'enflamme. Mardi soir, à l'occasion de la promotion de Jamel Debbouze du film Mercato sorti en salles mercredi, le chroniqueur en a profité pour lui ressortir de vieux dossiers sur l'OM, alors que le comédien est un fervent supporter du PSG.

Depuis sa plus tendre enfance, Jamel Debbouze est un fan invétéré de football. Ayant grandi à Trappes dans les Yvelines en région parisienne, le comédien français a confirmé à maintes reprises supporter le Paris Saint-Germain. Le natif du 10ème arrondissement de la capitale. Cependant, dans le cadre de la promotion de son film Mercato sorti en salles ce mercredi 19 février, Debbouze s'est rendu cette semaine aux studios de RMC pour participer à l'émission Rothen s'enflamme.

Debbouze, supporter du PSG : « Marseille ? C'est une ville que je kiffe, que j'affectionne particulièrement»

L'humoriste est donc passé sur le grill de Julien Cazarre. Pendant son Cazarre enchaîné, le chroniqueur n'a pas raté Jamel Debbouze en lui ressortant des archives de ses propos envers l'OM et la ville de Marseille. « C'est une ville que je kiffe, que j'affectionne particulièrement. C'est un truc qui brasse toutes les cultures possibles et imaginables. Les cités sont dans la ville tout près des cathédrales. Tu vas dans n'importe quelle rue à Marseille et tu cries : « Aux armes ! » C'est parti tout de suite ».

Sous le ton de la rigolade, Julien Cazarre se fait menacer par l'humoriste «Je vais te casser la gu**** tu vas voir»

A la fin du sonore, on peut entendre Jamel Debbouze déclarer : « Ah tu vois bien que je suis de la Canebière ». Moment où Julien Cazarre rétorque : « Stop ! Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça ». Il n'aura fallu qu'une fraction de seconde pour que le comédien lui réponde après avoir ri : « Hey Cazarre, je vais te casser la gu**** tu vas voir. J'ai ton adresse TikTok. Tu fais du clivage là. C'est pour ça que tu n'es pas en face de moi ».