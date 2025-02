Transfert légendaire au PSG : Lamine Yamal confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur du PSG l’été dernier, Lamine Yamal aurait même pu se retrouver au cœur d’un transfert légendaire puisqu’une offre de 250M€ aurait été formulée par le club parisien à son égard. Toutefois, le jeune crack du FC Barcelone confirme qu’il aurait été impossible qu’il signe au PSG…

En quête d’une nouvelle star avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait tenté un énorme coup l’été dernier avec Lamine Yamal. Une offre de 250M€ aurait été formulée au FC Barcelone pour son jeune crack de 17 ans, ce qui en aurait donc fait le transfert le plus onéreux de toute l’histoire du mercato. Mais la porte était tout de suite fermée pour le PSG dans ce dossier, et Yamal confirme.

« Impossible que je rejoigne un autre club »

Interrogé par Mundo Deportivo, le phénomène espagnol revient sur ces offres évoquées pour lui l’été dernier et confirme qu’il aurait été impossible pour le PSG de l’enrôler : « Elles ne sont pas arrivées jusqu’à moi, mais si elles étaient arrivées à quelqu’un de mon entourage, il ne me l’aurait pas dit. Tout d’abord parce que j’ai un contrat et ensuite parce que c’est impossible que je rejoigne un autre club », indique Yamal.

Le PSG devra patienter…

Actuellement engagé jusqu’en 2026, Lamine Yamal s’apprête à signer une grosse prolongation de contrat qui devrait garantir sa présence au FC Barcelone pour de nombreuses années. Et le PSG peut donc déjà tirer un trait sur ce dossier…