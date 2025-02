Kylian Mbappé : Incroyable, il retourne sa veste après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semblait déjà promis au Real Madrid. L’affaire était visiblement réglée, mais au dernier moment, le Français a fait faux bond aux Merengue, préférant prolonger avec le club de la capitale. Un refus qui a difficilement été digéré du côté de l’Espagne. Mais le temps a fait son effet pour Mbappé, qui a ainsi vu les vestes se retourner à son sujet.

Il aura finalement fallu attendre l’été 2024 pour que Kylian Mbappé s’engage avec le Real Madrid. Le rêve est ainsi devenu réalité pour le capitaine de l’équipe de France, lui qui voulait depuis son plus jeune âge évoluer pour la Casa Blanca. Mais voilà que ça aurait pu arriver bien avant. En effet, cela faisait maintenant plusieurs années que le Real Madrid tournait autour de Mbappé et Florentino Pérez avait à chaque fois été mis en échec. Le plus cuisant est bien évidemment le refus de Mbappé en 2022 pour prolonger avec le PSG.

Kylian Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

➡️ https://t.co/KY2Ivh8Ipa pic.twitter.com/uMPzc1plWo — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Mbappé s’était fait des ennemis

Deux ans avant sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé était déjà proche de venir dans les mêmes conditions, à savoir à la fin de son contrat avec le PSG. En 2022, le Français était vraiment à deux doigts de rejoindre les Merengue et il avait même été annoncé que tout était signé entre les deux parties. Mais voilà qu’au dernier moment, à la surprise générale, Mbappé a prolongé au PSG. Le Real Madrid est tombé de très haut et en Espagne, on en a énormément voulu au désormais Madrilène. Tomas Roncero, journaliste pour AS, était même le premier à dire qu’il ne voulait plus de Kylian Mbappé au Real Madrid.

« J’ai été très dur pour qu’il comprenne qu’on ne peut pas dire non au Real Madrid »

Mais voilà qu’aujourd’hui, Tomas Roncero a totalement changé d’avis et retourné sa veste à propos de Kylian Mbappé. Dans des propos accordés au Canal Football Club, il a ainsi expliqué : « Mbappé est un joueur au potentiel incroyable. C’est vrai qu’il y a eu un désamour à son arrivée puisqu’il avait refusé de venir ici il y a trois ans. Moi-même je l’ai beaucoup critiqué, au début, je disais : « Je ne veux pas de toi ! ». Mais en réalité, bien sûr que je le veux. Je le veux dans mon équipe. J’ai été très dur ? Oui j’ai été très dur pour qu’il comprenne qu’on ne peut pas dire non au Real Madrid. On peut dire non à un autre club mais là c’est le Real Madrid. Maintenant, ça y est, on lui a pardonné. C’est du passé ça, c’est fini ».