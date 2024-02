Mercato - PSG : Deux joueurs de «classe mondiale» vont débarquer !

Alexis Brunet

Après Lionel Messi et Neymar l'été dernier, le PSG serait sur le point de perdre également Kylian Mbappé. Le Français aurait décidé de ne pas prolonger son contrat, et il devrait donc quitter Paris l'été prochain. Mais le club de la capitale a déjà pensé à l'après Mbappé, et les dirigeants parisiens veulent notamment mettre la main sur deux joueurs de classe mondiale.

Sauf revirement de situation, Kylian Mbappé est en train de vivre ses derniers mois sous le maillot du PSG. Alors que le contrat de la star parisienne arrivait à échéance le 30 juin prochain, et que les dirigeants parisiens espéraient arriver à le prolonger, l'attaquant a finalement pris la décision de quitter Paris une fois son contrat terminé. Un vrai coup dur pour le club de la capitale, qui avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, avait donné les clés de son projet au champion du monde 2018.

Le PSG veut recruter deux joueurs de classe mondiale

Le vide laissé par Kylian Mbappé sera donc immense, et le club de la capitale doit trouver la solution idéale, afin de négocier au mieux les prochaines saisons. D'après les informations de RMC Sport , les dirigeants parisiens auraient un plan très précis. Ces derniers souhaiteraient recruter au moins deux joueurs de classe mondiale l'été prochain. Il y a fort à parier que le mercato du PSG ne s'arrêtera pas là, et d'autres éléments pourraient rejoindre l'équipe de Luis Enrique.

Osimhen est pisté, Kimmich aussi

Il n'y a pas qu'en attaque que le PSG souhaite recruter, mais il faudra bien combler principalement le départ de Kylian Mbappé, et lui trouver un remplaçant. D'après plusieurs sources, les dirigeants parisiens apprécient particulièrement le profil de Victor Osimhen, qui pourrait quitter Naples l'été prochain. Pour ce qui est du milieu de terrain les noms de Joshua Kimmich, Bernardo Silva, ou bien Bruno Guimarães sont cités. Enfin, en défense centrale, le PSG pourrait mettre la main sur Leny Yoro.