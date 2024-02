Départ de Mbappé : Le craquage du PSG annoncé sur le mercato ?

Thomas Bourseau

C’est terminé entre Kylian Mbappé et le PSG. Ces dernières heures, le feuilleton Mbappé a pris une grande tournure avec l’annonce du joueur à son président de son départ. Nasser Al-Khelaïfi ne perdrait pas de temps d’après la presse italienne qui avance que deux stars seraient ciblées pour un package de 305M€.

Kylian Mbappé va honorer son contrat avec le PSG jusqu’au bout, et ce sera tout. Selon L’Équipe et RMC Sport, le champion du monde tricolore se serait finalement décidé : il ne rallongera pas une troisième fois son contrat au Paris Saint-Germain. Et ce choix, Mbappé l’aurait communiqué à Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé part, le PSG est prêt à riposter

Dès le mois de février, le président du PSG sait donc à quoi s’en tenir au sujet du feuilleton Kylian Mbappé. Et de ce fait, le Paris Saint-Germain pourra se préparer au mieux au niveau de sa succession. Et d’après La Repubblica, le PSG aurait déjà entamé les démarches.

305M€ pour Leão et Osimhen ?

D’après le quotidien transalpin et les informations divulguées dans ses colonnes vendredi, le PSG aurait pour projet de s’aligner sur la clause libératoire de Rafael Leão fixée à 170M€ dans son contrat à l’AC Milan et qui ne sera effective que 10 jours du 5 au 15 juillet. Mais ce n’est pas tout. Le plan du Paris Saint-Germain serait d’également lever la clause de 130M€ convenue entre Victor Osimhen et le Napoli en décembre dernier.