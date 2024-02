Mercato : L’OM chipe un crack à Liverpool pour… 5000€

Thibault Morlain

Aujourd'hui à la Fiorentina, c'est sous le maillot de l'OM que Maxime Lopez a laissé éclater son talent aux yeux du monde entier. Issu du centre de formation olympien, le minot marseillais avait une énorme pression sur ses épaules de réussir chez lui. Mais ça aurait pu se passer différemment puisque Maxime Lopez était tout proche de signer... à Liverpool.

C'est en juillet 2014 que Maxime Lopez signe son premier contrat pro avec l'OM. Natif de la cité phocéenne et issu du centre de formation olympien, le milieu de terrain perce donc dans le club de ses rêves. Pourtant, à l'époque, Maxime Lopez était tout proche de signer du côté de Liverpool. Les Reds avaient sorti le tapis rouge pour le séduire. C'était sans compter sur la contre-attaque de l'OM, qui a fait mouche.



« On est reçu comme des rois »

Avant de signer son premier contrat pro à l'OM, Maxime Lopez était proche de rejoindre Liverpool. Pour Carré , le milieu de terrain a raconté son essai chez les Reds : « Par un intermédiaire, Liverpool avait discuté avec mes parents. Ensuite, mes parents m’ont dit que Liverpool était intéressé. Je n’y croyais pas trop, je ne m’attendais pas à ça. Mon père m’a dit qu’il fallait qu’on aille trois jours là-bas, on était invité à visiter les installations. On y va. J’avais une convention avec l’OM, c’est pas un contrat rémunéré, mais ça reste un contrat avec le club. Il a fallu qu’on fasse croire que j’étais malade. Sauf qu’arrivé à l’aéroport, les gens le savaient déjà. Je n’étais pas connu à l’époque. On arrive là-bas, on est reçu comme des rois. Ils te vendent du rêve ».

« Une contre-proposition égale, voire encore mieux que celle de Liverpool »