«Invendable», l’OM bloque un transfert à 20M€

Thibault Morlain

En quittant l'OM pour Sassuolo, Maxime Lopez n'aura rapporté que 2M€ au club phocéen. Cela aurait pu être beaucoup plus si Andoni Zubizarreta n'avait pas mis son veto au départ du milieu de terrain quelques mois plus tôt. En effet, l'OM aurait pu encaisser un joli chèque de 20M€ grâce à Lopez.

En 2020, Maxime Lopez a quitté l'OM pour rejoindre Sassuolo. Mais le milieu de terrain aurait pu connaitre une trajectoire différente. En effet, quelques mois auparavant, celui qui joue désormais à la Fiorentina était proche de rejoindre le FC Séville. C'était sans compter sur le refus d'Andoni Zubizarreta à l'OM...



Mercato : Il rêve de signer à l’OM, Gattuso est prévenu ! https://t.co/ObrbQYS1Bf pic.twitter.com/mWHPvZDWmZ — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

« Zubizarreta, il me bloque »

Pour Carré , Maxime Lopez s'est confié sur son transfert avorté vers le FC Séville. L'ancien joueur de l'OM avoue alors : « En janvier d’avant (2019), je suis proche de signer à Séville. Le club est prêt à faire une offre de 20M€. Mais Zubizarreta, il me bloque, il me bloque, il dit : « Il est invendable » ».

« Je suis dégoûté »