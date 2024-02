PSG - Real Madrid : Deux stratégies opposées pour Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé a un choix important à faire pour la suite de sa carrière. Et vraisemblablement, comme en 2022, cela se résumerait à faire un choix entre le PSG et le Real Madrid. Alors que ce feuilleton Mbappé fait énormément parler en France et en Espagne, les vestiaires parisiens et madrilènes n'ont pas le même comportement. Explications.

Le PSG ou le Real Madrid ? Telle est donc la question pour l'avenir de Kylian Mbappé. Ayant la possibilité de partir libre à l'issue de la saison et d'enfin rejoindre les Merengue, l'actuel joueur parisien aurait d'ores et déjà choisi de faire ses valises et l'aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi. En attendant, que ce soit au PSG ou au Real Madrid, le cas Mbappé est le gros dossier du moment, mais certains ont choisi de ne pas en parler...

Sujet taboo au PSG

Les joueurs du PSG ont beau être au quotidien avec Kylian Mbappé, il n'est pas question pour eux de l'embêter avec les nombreuses questions à propos de son avenir. C'est Lucas Hernandez qui révélait cela dernièrement, le défenseur du PSG expliquant concernant le feuilleton Mbappé : « On le sait, il y a beaucoup d'attentes sur ça autour de lui. Du coup nous, on essaie d'éviter de parler de ce sujet-là, disait l’international français il y a quelques jours. Franchement, je vous dis la vérité, on n'en parle pas. On sait qu'il y a beaucoup d'attente derrière lui, du coup on ne veut pas trop l'agacer en lui demandant. C'est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille et pour sa carrière. Je pense que la décision qu'il prendra, ce sera la bonne. En espérant quand même qu'il restera avec nous au PSG ».

Mbappé fait parler au Real Madrid