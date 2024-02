PSG : Coup de gueule sur la saga Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait énormément parler de lui à tous les étages. Que ce soit ses performances, ses déclarations ou bien ses engagements associatifs. Mais c’est la question de son avenir qui commence à sérieusement agacer le Paris Saint-Germain et plus précisément la fréquence à ce sujet. Explications.

Cela fait plusieurs années que Kylian Mbappé fait la Une des journaux. Pas seulement pour ses performances avec le PSG et l’équipe de France ou encore ses évènements caritatifs pour différentes associations. En effet, son avenir est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Ce à quoi le PSG s’est habitué, mais le feuilleton Mbappé est entré dans une toute nouvelle phase qui semblerait déplaire au Paris Saint-Germain.

Le PSG frustré par le feuilleton Mbappé qui est d’actualité tous les six mois

En effet, d’après The Independent, le fait que Kylian Mbappé soit au cœur de l’actualité des transferts dérangerait le Paris Saint-Germain. Surtout que le média anglais assure que la saga qui prenait habituellement la lumière des projecteurs une fois par an est à présent un sujet chaud tous les six mois. Ce qui frustrerait grandement le PSG.

Mercato - PSG : Coup de pression pour cette star de Deschamps ? https://t.co/QxxyTD7EaJ pic.twitter.com/YUfYQBAm1j — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Départ définitif cet été ?