Mercato - PSG : L'offre est partie pour ce grand nom de l'équipe de France !

Axel Cornic

Éblouissant avec l’AC Milan depuis 2020, Mike Maignan s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de la planète et a logique pris la succession d’Hugo Lloris en équipe de France. De quoi donner des envies au Paris Saint-Germain, qui pourrait décider de miser fort sur lui pour remplacer Gianluigi Donnarumma.

L’été 2023 a été agité au PSG et celle 2024 pourrait l’être encore plus. Il y a le possible départ de Kylian Mbappé, mais également plusieurs chantiers que Luis Campos aimerait régler. Cela pourrait être le cas du poste de gardien, où Gianluigi Donnarumma ne fait pas vraiment l’unanimité.

Le PSG rêve de Maignan

La priorité en cas de départ de l’Italien semble être Mike Maignan, qui est devenu l’une des grandes stars de la Serie A en seulement quelques années. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international français est actuellement évalué à 45M€ par le site spécialisé Transfermarkt , mais la presse italienne assure qu’il faudrait au moins le double pour l’arracher à l’AC Milan.

Milan a lancé les grandes manoeuvres