Mercato : Une star du PSG proche du transfert ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Le gardien italien a été régulièrement critiqué et certaines de ses erreurs continuent de faire parler, avec un été 2023 qui aurait d’ailleurs pu être crucial dans son aventure parisienne.

Le poste de gardien de but a souvent été problématique au PSG et ça ne s’est pas calmé ces dernières années. Les débats concernant Gianluigi Donnarumma vont toujours bon train et certains assurent encore que c’est Keylor Navas qui devrait être titulaire dans les cages parisiennes.

Donnarumma a eu chaud cet été

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la position de Donnarumma aurait été grandement fragilisée entre la fin de la saison dernière et le début de la suivante. Ses prestation n’ont on effet pas convaincu les dirigeants, qui se seraient posés quelques questions au sujet de son avenir au PSG.

Le retour de la piste Maignan

L’Italien est finalement resté et depuis il a réalisé quelques belles prestations, mais cela n’a pas suffit à faire taire les rumeurs. Ainsi, de plus en plus de médias parlent d’un possible retour au bercail de Mike Maignan, qui a explosé depuis son départ du PSG avec notamment un Scudetto à l’AC Milan et surtout une place de cadre dans l’équipe de France de Didier Deschamps.