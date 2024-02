PSG - Real Madrid : Un contrat en or signé ailleurs pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid joue son va-tout cette année pour Kylian Mbappé qui se trouve en fin de contrat au PSG. Cependant, certains membres de son entourage lui feraient savoir qu’il disposerait d’un meilleur contrat au PSG ou ailleurs qu’au Real Madrid. Le feuilleton Mbappé pourrait donc nous réserver quelques surprises encore…

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire pourrait prendre fin en juin prochain comme cela est stipulé par son contrat signé en 2022, lui qui a pris la décision de ne pas activer la clause présente dans le bail afin de le rallonger jusqu’en juin 2025. Et maintenant ? Selon Le Parisien , Mbappé aurait fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain dans le but de vêtir la tunique merengue du Real Madrid et ce, dès la prochaine intersaison.

Le clan Mbappé divisé sur la marche à suivre

Cependant, The Athletic jette un petit froid dans l’éventuelle venue de Kylian Mbappé à la Casa Blanca en fin de saison. La faute à une supposée division au sein même de l’entourage proche de Kylian Mbappé. Selon le média anglais, le camp de Mbappé, ou plutôt une partie du clan, lui ferait bien savoir que l’offre du Real Madrid est bien inférieure à celle du PSG.

On affirme à Mbappé dans son entourage qu’il gagnerait plus ailleurs à Madrid