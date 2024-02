PSG - Real Madrid : Zidane répond sur le transfert de Mbappé !

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le sujet du moment, puisqu’on pourrait bientôt connaître son choix. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et du côté du Real Madrid on semble à nouveau croire en l’arrivée de la star française, après l’énorme échec de 2022.

Cette fois-ci, c’est peut-être la bonne. Après l’avoir raté plusieurs fois ces dernières années, le Real Madrid a enfin une occasion en or pour boucler l’arrivée du Kylian Mbappé. Avec son contrat qui se termine, les Madrilènes pourront même le recruter sans verser la moindre indemnité au PSG.

Le PSG face à un casse-tête redoutable ! https://t.co/FChuNMZOGc pic.twitter.com/igccqwMhKM — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« On parle beaucoup de ça, mais on ne sait pas ce qui se passera »

Mais qu’en pense Zinédine Zidane ? Lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS , l’ancien coach du Real Madrid a été interrogé sur une possible arrivée de Mbappé. « On verra ce qui se passera. Pour le moment, ce n’est pas d’actualité. On parle beaucoup de ça, mais on ne sait pas ce qui se passera » a expliqué celui qui n’a toujours pas retrouvé de club depuis 2021.

Mbappé n’a pas encore pris sa décision

Il va toutefois prendre un peu son mal en patience, puisque Kylian Mbappé semble vouloir se donner encore un peu de temps avant de trancher pour son avenir. Sur le10sport.com, nous vous avons en tout cas révélé qu’aucune décision définitive n’a encore été prise, ce qui laisse donc encore une chance au PSG de le prolonger.