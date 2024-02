Mbappé - PSG : Le vestiaire répond pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposé à la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG doit une fois encore gérer le cas Kylian Mbappé, libre en fin de saison et au cœur des rumeurs pour son avenir. Un feuilleton qui ne ferait pas de bruit au sein du vestiaire comme l’a indiqué Fabian Ruiz mardi, venant confirmer les dires de Lucas Hernandez avant lui.

Alors que le PSG s’apprête à retrouver la Ligue des champions, avec la réception de la Real Sociedad mercredi au Parc des Princes, Kylian Mbappé continue d’alimenter les rumeurs pour son avenir, lui dont le bail arrive à expiration au terme de la saison. Le Real Madrid apparaît comme le favori pour obtenir la signature de l’international français, qui n’a pas encore révélé sa décision au grand jour. Un feuilleton qui ne plombe pas l’intérieur du vestiaire du PSG.

« On n’en parle pas »

Présent en conférence de presse ce mardi, Fabian Ruiz a en effet assuré que le vestiaire du PSG ne se souciait pas de l’avenir de sa star. « C’est Kylian qui va décider, on n'en parle pas. On parle de foot uniquement, le seul thème dans le vestiaire, c'est le match de demain (mercredi) », a confié l’international espagnol.

« On ne veut pas trop l'agacer en lui demandant »