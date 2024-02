PSG : Le gros transfert de l’été déjà identifié ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cible de longue date du Paris Saint-Germain, Bruno Guimaraes n’a pas bougé de Newcastle cet hiver, comme vous l’avait annoncé le10sport.com. Le feuilleton devrait néanmoins reprendre l’été prochain, alors que son départ semble inéluctable pour permettre à son club de renflouer les caisses, lui qui dispose d’une clause libératoire à 115M€.

Comme indiqué par le10sport.com, le PSG n’a pas jugé bon de se montrer actif pour renforcer le milieu de terrain cet hiver, hormis le recrutement de Gabriel Moscardo, espoir brésilien qui rejoindra le club l’été prochain. La piste menant à Bruno Guimaraes avait pourtant fait du bruit le temps de quelques jours, un joueur très apprécié par le PSG qui devrait être disponible lors du mercato estival, Newcastle ayant besoin de renflouer les caisses.

« L'été prochain, sa clause de 115M€ sera active »

Sur CaughtOffside , Fabrizio Romano a indiqué que le dossier ne devrait pas s’animer avant plusieurs mois. « Il y a beaucoup de bruit autour de Bruno Guimaraes, et j'ai déjà parlé de l'intérêt du PSG pour Bruno l'été dernier et ce mois de janvier. L'intérêt est là depuis longtemps mais rien de plus car Newcastle ne l'a jamais mis à disposition ni l'été dernier ni en janvier , a confié le journaliste. Bruno est concentré à 100% sur Newcastle en ce moment, et l'été prochain, sa clause de 115M€ sera active... Nous verrons alors ce qui se passera ». Jonathan Johnson indiquait récemment que Bruno Guimaraes devrait bien figurer sur la short-list parisienne à l’avenir : « Il sera certainement pris en compte pour déterminer les cibles prioritaires de l'été ».

Nouveau feuilleton en vue pour le PSG