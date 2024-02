Mercato : L’OM au bras de fer pour son prochain attaquant ?

Hugo Chirossel

Si Faris Moumbagna est arrivé lors du dernier mercato hivernal, l’OM était annoncé sur la piste d’autres attaquants et la presse anglaise évoquait notamment un intérêt pour Anthony Martial. Ce dernier arrive à la fin de son contrat avec Manchester United et Marseille serait sur les rangs afin de l’accueillir l’été prochain, ainsi qu’un autre club de Ligue 1.

Un an après son arrivée en provenance de Braga, Vitinha a pris la direction du Genoa cet hiver, où il a été prêté avec option d’achat. Numériquement, c’est le nouvel arrivant Faris Moumbagna qui remplace le Portugais à l'OM, mais il n’est pas impossible qu’un autre attaquant débarque l’été prochain.

Mercato : Surprise, l’OM tente un double transfert à 0€ https://t.co/0KvgGQ3NbF pic.twitter.com/X3g82K3XdZ — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

La presse anglaise confirme l'intérêt de l’OM pour Martial

En ce sens, un intérêt pour Anthony Martial (28 ans) était évoqué lors du mercato hivernal et cela serait toujours le cas d’après le journaliste Ekrem Konur, ainsi que The Sun . Le quotidien anglais indique que l’OM ferait partie des clubs intéressés par l’international français de Manchester United.

L’OM à la lutte avec Monaco ?