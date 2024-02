Mercato : Un cadre du PSG annonce la couleur pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2025, Danilo Pereira n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs. Malgré un faible temps de jeu en Ligue des champions, le milieu de terrain portugais apprécie sa vie au sein de la capitale. Le joueur de 32 ans a bien l'intention de s'accrocher pour tenter de faire changer d'avis Luis Enrique.

Danilo Pereira reste une valeur sûre du PSG, au moins en championnat. Car en Ligue des champions, le milieu de terrain reconverti en défenseur ne fait pas partie des premiers choix de Luis Enrique. Une situation délicate sur laquelle le joueur portugais s'est prononcé ce lundi.

Danilo Pereira n'arrive pas à enchaîner

« Ce n’est pas facile parce que l’on sait jamais quand on va jouer. Il faut être prêt parce que tout les matches sont importants ici. J’essaye d’être à 100 % tout le temps » a confié Danilo Pereira au cours d'un entretien accordé à France-Bleu Paris.

« Je me sens Parisien »