Vacances annulées pour son transfert au PSG

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s’est renforcé en défense centrale avec l’arrivée de Lucas Beraldo. Acheté pour 20M€ à Sao Paulo, le Brésilien fait donc le grand saut vers le football européen. Un transfert au PSG qui a d’ailleurs bouleversé les plans de Beraldo, mettant notamment un terme à ses vacances.

Le 1er janvier dernier, le PSG officialisait l’arrivée de Lucas Beraldo. A 20 ans, le défenseur central a quitté son Brésil natal pour débarquer en Europe. Le début d’un nouveau chapitre pour Beraldo, qui n’avait pas forcément prévu de rejoindre le PSG, lui qui avait d’autres plans durant le mois de janvier…

« Je voulais être en vacances »

A l’occasion d’un entretien à Free Ligue 1 , Lucas Beraldo a raconté une anecdote sur son transfert au PSG. Le néo-Parisien a ainsi avoué : « Est-ce que j’ai en tête le jour où j’ai su que Paris s’intéressait à moi ? C’était un samedi, j’étais à la maison, j’étais arrivé de vacances. J’étais avec ma femme, on revenait de Cancun. Et j’ai dit à mon père de ne rien dire car je voulais être en vacances ».

« J’étais prêt à y aller »