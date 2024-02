Mbappé - PSG : Une annonce majeure est lâchée en privé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste toujours incertain compte tenu de sa situation contractuelle, aucune annonce officielle n’a été transmise pour le moment. Cependant, en interne, il n’est pas impossible d’imaginer que l’attaquant du PSG ait déjà communiqué son choix en privé comme l’avance Ramon Alvarez de Mon.

«Peut-être que cette communication a déjà eu lieu en privé»

« Ils ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il était très important que le PSG éclaircisse toute cette affaire avant le match contre la Real Sociedad, qui aura lieu le mercredi 14 février. Peut-être que cette communication a déjà eu lieu, une chose est privée et une autre est publique. Je n'en sais rien, c'est de la pure spéculation. Pour le Real Madrid comme pour le PSG, la présence ou l'absence de Mbappé a un impact important sur la planification », révèle le journaliste espagnol sur la chaîne Twitch de Ruben Martin, avant de poursuivre.

«Au Real Madrid, l'optimisme grandit»