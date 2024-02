Une star snobe le PSG pour le Real Madrid, il valide

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier au Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund dans le cadre d’un transfert estimé à 100M€, Jude Bellingham était annoncé dans le viseur de plusieurs clubs et notamment du PSG. L’international anglais a finalement pris la direction de la Casa Blanca, un bon choix selon son ancien entraîneur Marco Rose.

Victime d’une entorse de la cheville, Jude Bellingham ne sera disponible pour la rencontre entre le Real Madrid et le RB Leipzig mardi, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Il va donc manquer ses retrouvailles avec son ancien entraîneur au Borussia Dortmund, Marco Rose.

Le PSG était sur Bellingham

Désormais sur le banc du RB Leipzig, le technicien allemand s’est exprimé à propos de Jude Bellingham ce lundi en conférence de presse. Marco Rose estime que le milieu de terrain de 20 ans, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs avant de prendre la direction du Real Madrid, notamment du PSG, a fait le bon choix.

« Je pense qu'il est dans le bon club et qu'il a fait le bon choix »