PSG : Les stars du Real Madrid font passer un message à Mbappé

Alors que le Real Madrid attend Kylian Mbappé depuis de nombreuses années, l'attaquant du PSG ne semble plus tout à fait être le bienvenu au sein de la Casa Blanca. Il faut dire que depuis son dernier refus, plusieurs joueurs ont émergé et font désormais de l'ombre au crack de Bondy comme le rappelle Josep Pedrerol.

Le Real Madrid est-il encore prêt à faire des folies pour Kylian Mbappé ? La question se pose car, bien que l'attaquant du PSG soit en fin de contrat, le club merengue peut compter sur une ligne d'attaque très impressionnante avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo. D'ailleurs, les trois ont brillé contre Gérone samedi soir (4-0), ce qui rend encore moins indispensable la signature de Kylian Mbappé comme l'affirme Josep Pedrerol.

«Bellingham, Vinicius et Rodrygo ont fait comprendre que Mbappé doit être un joueur de plus»

« Samedi, Madrid a battu Gérone, deuxième de la Liga, en mettant en valeur ses joueurs vedettes. Bellingham, auteur de deux buts, Vinicius, auteur d'une grande performance, et Rodrygo, auteur d'un nouveau but, ont fait comprendre que Mbappé doit être un joueur de plus si un jour il arrive. Ni plus, ni moins », écrit le présentateur du Chiringuito dans sa chronique pour SPORT .

«Pourquoi doit-il gagner plus que Bellingham ou Vinicius ?»