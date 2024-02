Mbappé - PSG : Une réponse à 200M€ est tombée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'être largement commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et sa décision est encore attendue. Néanmoins, au Real Madrid, on semble de moins en moins pendu à ses lèvres comme le révèle Josep Pedrerol qui insiste sur le fait que les différents refus dans le passé ont irrité le club merengue.

Quel sera le futur club de Kylian Mbappé ? La réponse se trouve vraisemblablement entre le PSG et le Real Madrid. Comme en 2022, l'attaquant français peut décider de prolonger son contrat. A moins qu'il ne décide de partir libre vers le club merengue qui pourrait revenir à la charge une nouvelle fois. Mais comme l'assure Josep Pedrerol, le PSG a déjà refusé 200M€ pour le transfert de Kylian Mbappé, qui a lui aussi repoussé un pont d'or venu d'Espagne.

Le PSG refuse 200M€ pour Mbappé

« Il y a trois ans, Madrid était allé jusqu'à proposer 200M€ au PSG pour Mbappé sans recevoir de réponse du club parisien. Il y a deux ans, Florentino était à nouveau prêt à débourser une somme colossale pour l'enrôler. Il fallait faire le reste pour l'avoir en blanc. Coûte que coûte. C'était au joueur de décider, tout était entre ses mains. Et il a choisi de renouveler son contrat. Un renouvellement suffisamment court pour le ramener au plus vite à la case départ », écrit le présentateur du Chiringuito dans sa chronique pour SPORT .

«Son NON à Madrid à la dernière minute a fait très mal aux madridistas»