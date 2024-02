Mbappé - PSG : Le Qatar connaît la décision !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat après son refus de renouveler son bail l’été dernier, Kylian Mbappé fait durer le suspense concernant la suite de sa carrière. A en croire les dernières tendances, le Real Madrid serait bien parti pour accueillir l’international français, un sentiment également partagé par l’état-major qatari du PSG.

La décision de Kylian Mbappé se fait attendre à quelques mois de la fin de son engagement avec le PSG. Moins de deux ans après sa prolongation de contrat, l’international français est de nouveau en position de force, avec toujours le Real Madrid à ses trousses. Mais cette fois-ci, la formation merengue semble bien partie pour sortir gagnante du dossier, c’est en tout cas la tendance qui se dégage actuellement, notamment au Qatar.

Le Qatar en est convaincu

D’après OK Diario , l’état-major du PSG situé à Doha ne se fait plus beaucoup de doutes concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Les propriétaires qataris du PSG considéreraient comme acquis le départ de leur star pour le Real Madrid, et ce même si le principal intéressé n’a pas fait la moindre annonce en privé.

« Mbappé à Paris, c'est fini... »