PSG : Mbappé recale le Real Madrid, sa place est prise

En 2022, Kylian Mbappé avait décidé de repousser les offres du Real Madrid afin de prolonger avec le PSG. Mais deux plus tard, l'attaquant français se retrouve dans la même situation puisque son contrat s'achève en juin prochain. Et cette fois-ci, au sein du club merengue, la place semble être désormais prise par Vinicius Junior et Jude Bellingham.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher concernant son avenir. Plus le temps passe, plus un départ du PSG se confirme. Le Real Madrid semble être le grand favori, mais cette fois-ci, le club merengue va-t-il faire le forcing pour recruter le capitaine de l'équipe de France ? Selon Josep Pedrerol, présentateur du Chiringuito , la question se pose encore plus avec l'éclosion de Vinicius Junior et l'arrivée de Jude Bellingham.

Le Real n'a plus besoin de Mbappé ?

« Son NON à Madrid à la dernière minute a fait très mal aux madridistas et a laissé au Français une image de pesetero (un homme d'argent, NDLR) qui continue de l'accompagner. C'est dans l'air et le club le sait », rappelle le journaliste espagnol dans sa chronique pour SPORT , avant de faire la comparaison avec Jude Bellingham qui « a renoncé à l'argent pour réaliser son rêve de jouer en blanc. Et le voilà qui devient la nouvelle idole des supporters que l'on dit les plus exigeants du monde. Kylian, lui, est à Paris parce qu'on lui a donné tout l'argent du monde et un pouvoir omniprésent, inédit dans une équipe. En gros, ils lui ont donné les clés du club. Aujourd'hui, il lui reste quatre mois de contrat et la possibilité de partir gratuitement. Mais il ne dit toujours pas clairement ce qu'il va faire. Il joue sur deux (ou trois) tableaux pour tenir tout le monde en haleine. Il s'amuse dans ce scénario de doutes et de millions d'euros, c'est clair. Et son entourage, encore plus. Mais, on l'a dit, le vent a tourné et Mbappé n'a plus la main ».

«Mbappé est-il toujours le numéro un ? Pourquoi doit-il gagner plus que Bellingham ou Vinicius ?»