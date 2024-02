Mbappé - PSG : C’est terminé, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a visiblement pas encore tranché pour son avenir. Ou en tout cas, il ne l'a pas encore annoncé. En effet, selon Daniel Riolo, l'avenir de l'attaquant du PSG ne fait plus aucun doute puisque le capitaine des Bleus s'envolera loin de la capitale française à l'issue de la saison.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi lâchait une petite phrase qui ne passait pas inaperçue au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé : « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira ». Bien évidemment, ce qui interpelle c'est le fait que le président du PSG se place comme un décisionnaire possible pour l'avenir de son attaquant, ce qui ne semble pourtant pas être le cas compte tenu du fait que le contrat de Kylian Mbappé s'achève le 30 juin prochain.

Ce transfert du PSG relancé par Mbappé ? https://t.co/eLTUpbYO7m pic.twitter.com/3GZtc2tBcT — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

«Mbappé à Paris, c'est fini...»

D'autant plus que même si Kylian Mbappé n'a rien annoncé, sa décision en coulisses semble être prise. Selon Daniel Riolo, l'attaquant français quittera le PSG à l'issue de la saison, mais il faudra attendre quelques semaines avant de le savoir. « Les supporters se mobilisent, mais cela ne suffira pas. La chose est désormais entendue. Le départ n'est pas imminent, puisqu'il faudra attendre fin mai, mais je l'ai déjà dit et plus les jours passent plus je le répéterais. Mbappé à Paris, c'est fini... », a lâché le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

Pas d'annonce avant fin mai ?