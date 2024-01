Mercato - PSG : Mbappé sort du silence et annonce un accord !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) ce mercredi, le PSG a remporté son premier trophée de la saison. L'occasion pour Kylian Mbappé d'enfin sortir du silence au sujet de son avenir alors que son contrat s'achève en juin prochain. L'attaquant français confirme qu'il n'a pas pris sa décision, mais assure également que l'accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier protège le club.

Enfin ! Cela fait plusieurs mois que la prise de parole de Kylian Mbappé au sujet de son avenir est attendue, et encore plus depuis le 1er janvier, puisqu'il est autorisé à discuter avec le club de son choix pour s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Mais l'attaquant du PSG, buteur ce mercredi soir pour offrir le Trophée des Champions à son club contre Toulouse (2-0), a confirmé qu'il n'avait pas tranché.

«Je n'ai pas pris ma décision encore»

« Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore », lâche l'attaquant du PSG en zone mixte, avant de confirmer l'accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier.

«Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, on a réussi à préserver l'ensemble des parties»