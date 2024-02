PSG : Sur le départ, Mbappé reçoit une offre en or !

Thomas Bourseau

Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble être plus proche que jamais d’un départ. Et pour cause, l’attaquant du PSG aurait déjà tranché pour la suite de sa carrière : signer en faveur du Real Madrid, son club de rêve depuis ses jeunes années. Et Rodrygo Goes valide totalement cette opération.

Kylian Mbappé est un joueur hors pair qui dispose de capacités suffisantes pour avoir l’Europe à ses pieds. Néanmoins, le problème reste financier pour la plupart des grands clubs comme l’AC Milan, une équipe que Mbappé affectionne tout particulièrement depuis sa plus tendre enfance comme il l’a déjà révélé en interview avec la presse italienne.

Mbappé inaccessible pour beaucoup

Même son de cloche pour Liverpool, qui n’est pas un habitué des salaires pharaoniques dans son équipe première. Et pourtant, comme Kylian Mbappé l’a déjà avoué par le passé au Daily Telegraph , sa mère Fayza Lamari est une fervente admiratrice du club de la Mersey qui a déjà tenté à plusieurs reprises de l’attirer à Anfield, sans succès. Il en a été de même pour Arsenal en 2016 comme son entraîneur emblématique Arsène Wenger le confiait à beIN SPORTS avant que Mbappé décide de rester à l’AS Monaco.

Mbappé rêve du Real Madrid, Rodrygo lui déroule le tapis rouge