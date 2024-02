Mbappé : Le PSG choisi une stratégie étonnante !

Benjamin Labrousse

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé entretient toujours le flou concernant son possible départ du club parisien. Après lui avoir offert un pont d’or en 2022 lors de sa précédente prolongation de contrat, le club de la capitale aurait désormais adopté une stratégie très précise concernant sa star.

Après sept saisons passées sous les couleurs du PSG, Kylian Mbappé pourrait prochainement faire ses adieux. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien voit son contrat expirer en juin prochain, et se trouve fortement convoité par le Real Madrid. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de 2022, où un Mbappé annoncé extrêmement proche du club espagnol, avait finalement décidé de poursuivre l’aventure en France.

Real Madrid : Ça va se chamailler à l'arrivée de Kylian Mbappé https://t.co/nwkwjCu9O8 pic.twitter.com/sQ2ngyaBXs — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Le PSG a tout misé sur Mbappé

Le PSG n’avait pas hésité à offrir un salaire XXL à Kylian Mbappé, ainsi que de nombreuses primes pour convaincre le numéro 7 de s’inscrire dans la durée à Paris. Désormais, il semblerait qu’à la fois du côté du PSG, mais également du côté du Real Madrid, les attitudes des deux clubs aient drastiquement changé autour de Kylian Mbappé.

Le PSG résigné pour Mbappé ?