Mercato - OM/OL : «Le choix du coeur»... Mensonge en direct ?

Thibault Morlain

Lors du mercato hivernal, Saïd Benrahma a posé ses valises à l'OL. Arrivé en provenance de West Ham, l'Algérien va tenter de se relancer chez les Gones, lui qui était également annoncé à l'OM. Mais aujourd'hui, Benrahma semble plus heureux que jamais à l'OL, bien que certains de ses propos ont de quoi interpeller. Explications.

Saïd Benrahma retrouve la Ligue 1. Durant le mercato hivernal, l'international algérien a quitté West Ham pour rejoindre l'OL, où il a été prêté. La destination de Benrahma aurait pu être différente dans l'Hexagone puisqu'on annonçait également la possibilité qu'il rejoigne l'OM. Ayant le choix entre les deux Olympiques, le milieu offensif de 28 ans a finalement pris la direction de Lyon.

Mercato : L’OL frappe un grand coup avec ce transfert de dernière minute https://t.co/LhU3jkAHXf pic.twitter.com/HAEgkSLX7M — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« C'est le choix du coeur »

En conférence de presse, Saïd Benrahma a eu des propos très forts sur son arrivée à l'OL. Dans un premier temps, il a souligné l'importance de sa mère dans son choix, expliquant : « La signature était compliquée, j’ai pris quelques jours pour récupérer. J’ai été très bien accueilli. Ma mère aussi a été super bien accueillie. Avant la signature, je lui expliquais comment les discussions se passaient, elle m’a incité à signer à Lyon. Lyon est un très grand club. Quand l’OL t’appelle, tu ne peux pas refuser. On a bien parlé avec David Friio et Pierre Sage ». Benrahma a eu une autre déclaration forte, lâchant : « C’est le projet qu’il me fallait. C’est le choix du cœur, j’avais d’autres propositions, mais je voulais aller à l’OL ».

Benrahma préfère l'OM ?