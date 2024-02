Transfert rocambolesque à l’OL, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Au terme d’un feuilleton riche en rebondissements, Saïd Benrahma a bel et bien fini par rejoindre l’OL. Prêté par West Ham, l’Algérien va donc tenter de se relancer sous le maillot des Gones en cette seconde partie de saison. Et Benrahma arrive à l’OL avec un certain sourire. On attend maintenant de savoir ce que ça va donner sur le terrain…

Il aura fallu attendre le lendemain de la clôture du mercato et l’intervention de la FIFA pour que l’OL annonce l’arrivée de Saïd Benrahma. En effet, West Ham n’ayant pas envoyé les documents à temps initialement, l’arrivée de l’Algérien avait capoté. Mais l’OL ne s’est pas laissé faire et a eu gain de cause pour Benrahma.

OL : Clash avec une recrue ? Le vestiaire se lâche https://t.co/riBqZxAwxv pic.twitter.com/Ofca0VLlWZ — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

« Je suis très content de revenir en France »

Bel et bien à l’OL désormais, Saïd Benrahma s’est confié sur son arrivée à Lyon pour OL Play . L’international algérien a alors expliqué : « J'ai joué en Ligue 1, mais j'étais super jeune et je suis très content de revenir en France, à l'Olympique Lyonnais. Je ne pense pas que ce soit un retour, c'est une nouvelle histoire qui commence ».

« L’OL ? C'est un club historique »