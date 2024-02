Mbappé a fait un cadeau à 100M€ au PSG

Hugo Chirossel

Alors que son avenir suscite beaucoup de questions depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé aurait fait son choix. L’international français, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG, aurait décidé de ne pas prolonger et de prendre la direction du Real Madrid. Ce serait donc libre qu’il quitterait le club de la capitale, même s’il aurait tout de même renoncé à près de 100M€.

Contrairement à 2022, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait s’arrêter plus tôt que prévu. Il y a deux ans, l’attaquant du PSG avait attendu jusqu’au mois de mai avant d’annoncer sa prolongation, lui qui était pourtant attendu au Real Madrid. Cette fois-ci, sa décision pourrait être connue plus tôt. Comme indiqué par Le Parisien , Kylian Mbappé aurait déjà fait son choix : il quittera le PSG à la fin de la saison pour rejoindre la Casa Blanca .

Le PSG lésé en cas de départ libre de Mbappé ?

Son contrat prend fin en juin prochain et ce serait donc libre que Kylian Mbappé quitterait le PSG, qui verrait une importante indemnité de transfert lui passer sous le nez. Cependant, si le départ du capitaine de l’équipe de France se confirme, le club de la capitale ne devrait pas être lésé. Selon le journaliste Marc Mechenoua, Kylian Mbappé, au moment de sa mise à l’écart l’été dernier, aurait renoncé à environ 100M€ qu’il aurait perçus par le biais de diverses primes.

« Il a renoncé à un certain nombre de primes pour un montant proche des 100 millions d'euros »