Mercato - PSG : Mbappé va annoncer sa décision !

Jean de Teyssière

Ce samedi 3 février marque un tournant concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Un à un, les médias annoncent que le Bondynois va aller au Real Madrid la saison prochaine. Son aventure avec le PSG semble bel et bien terminée et Mbappé aurait par ailleurs concédé à une baisse de son salaire pour rejoindre le club madrilène. Et alors que le timing autour de son annonce fait couler beaucoup d'encre, il pourrait la donner dès la semaine prochaine.

Le PSG se prépare à vivre la fin d'une ère. Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé était dans l'ombre de Neymar, avant de prendre toute la lumière. Une aventure marquée par un titre en Coupe du monde mais aussi des échecs, comme en finale de la Ligue des Champions en 2020. Le Français aura en tout cas marqué l'histoire du club, en étant notamment le meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Une baisse de salaire pour Mbappé ?

Alors que la question du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid fait beaucoup parler en ce premier week-end de février, quelques détails commencent à parvenir sur le futur contrat du probable futur attaquant de la Maison Blanche. Au PSG, Mbappé gagne environ 72M€ bruts par an. Pour signer au Real Madrid, qui ne peut pas proposer une telle somme à un joueur, le capitaine de l'équipe de France aurait accepté de baisser son salaire de moitié.

Mercato : Mbappé va donner sa décision au boss du PSG https://t.co/AJtvmDZEy9 pic.twitter.com/rm1y8ynWVS — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

La décision de Mbappé communiquée la semaine prochaine ?