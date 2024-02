PSG : Un transfert imminent à 115M€ grâce à l’UEFA ?

Thomas Bourseau

Bruno Guimarães pourrait retrouver la Ligue 1 après son passage de deux saisons déjà effectué à l’OL entre 2020 et 2022. En effet, bien qu’il soit intouchable à Newcastle, la menace du Fair-play financier serait susceptible de faire les affaires du PSG, intéressé par son recrutement en marge du prochain mercato estival.

Et si la recrue phare du PSG l’été prochain se nommait Bruno Guimarães ? Le milieu de terrain brésilien de 27 ans dispose d’une clause libératoire de 115M€ dans son contrat courant jusqu’en juin 2028 à Newcastle. La chance sourirait au PSG dans ce dossier, au vu de la situation des Magpies par rapport au Fair-play financier.

Bruno Guimarães, cible prioritaire du PSG pour l’été prochain ?

Cette semaine, par le biais d’une rubrique publiée sur CaughtOffside , le journaliste Jonathan Johnson a lâché une petite bombe. Selon ses sources, il se pourrait que la piste menant à Rafael Leão ou pour tout autre attaquant ne mène à rien. Au contraire, la priorité devrait être le fait de renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Luis Enrique avec une piste claire : Bruno Guimarães. « Le lien historique entre Campos et Leão pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães. Je ne vois pas cette histoire disparaître ».

La vente de Guimarães plus que jamais d’actualité à Newcastle ?