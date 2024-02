Mbappé - PSG : Une offre historique va partir !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé semble toucher à sa fin. Alors que son contrat avec le PSG expire à l'issue de la saison, l'international français aurait décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Un contrat XXL l'attendrait d'ailleurs chez les Merengue. Le club madrilène serait prêt à lui offrir l'un des plus gros salaires de son histoire.

Le verdict est sur le point de tomber dans le feuilleton Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français semble prendre la direction du Real Madrid. Le Parisien a révélé que la star de 25 ans avait choisi le club madrilène pour poursuivre sa carrière. Mais tout n’est pas encore terminé pour le PSG.

Direction le Real Madrid pour Mbappé ?

En effet, rien n’a encore été officialisé pour Kylian Mbappé. De plus, le champion du monde 2018 avait promis à Nasser Al-Khelaïfi qu’il serait le premier informé de sa décision pour que le PSG puisse se retourner sur le mercato. Or, le président parisien n’est au courant de rien pour le moment. Mais au Real Madrid, un contrat XXL attendrait le natif de Bondy.

Un meilleur salaire que Cristiano Ronaldo ?