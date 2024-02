OM : La surprise de Gattuso face à l'OL

Arnaud De Kanel

Un peu plus d'un mois après la démonstration au Vélodrome, l'OM retrouve l'OL ce dimanche soir et fera le déplacement avec un groupe mieux fourni que le week-end dernier, mais encore loin d'être au complet. Face aux incertitudes concernant Jonathan Clauss et Amir Murillo, Gennaro Gattuso réserverait une surprise sur le côté droit de la défense marseillaise.

Les internationaux africains sont de retour à Marseille et ils seront d'une grande aide ce dimanche soir pour affronter un OL flambant neuf et très dépensier cet hiver. Mais une nouvelle fois, Gennaro Gattuso ne pourra pas compter sur des joueurs à 100% de leurs moyens.

Des incertitudes pour l'OM avant le choc

Comme rappelé par La Provence ce dimanche matin, Geoffrey Kondogbia sera forfait. En froid avec les dirigeants, Pape Gueye ne fera pas le voyage non plus. Amir Murillo et Jonathan Clauss seront sans doute trop justes pour débuter à droite mais Gennaro Gattuso semble tenir une solution inattendue.

Meïté à droite ?