Mercato - PSG : Bonne nouvelle annoncée avec Mbappé !

Arnaud De Kanel

Selon certains échos, Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG pour signer au Real Madrid. Rien n'a été officialisé et cela pourrait forcément perturber le club de la capitale à l'approche des grandes échéances européennes. Malgré tout, le PSG est habitué à gérer cette situation et ça ne devrait pas trop l'impacter selon Clive Allen, tout comme un éventuel départ.

Partira ? Partira pas ? Le flou règne pour l'avenir de Kylian Mbappé. Dimanche soir, Daniel Riolo a de nouveau martelé que l'attaquant s'apprêtait à quitter le PSG à l'issue de la saison. « Les supporters se mobilisent, mais cela ne suffira pas. La chose est désormais entendue. Le départ n'est pas imminent, puisqu'il faudra attendre fin mai, mais je l'ai déjà dit et plus les jours passent plus je le répéterais. Mbappé à Paris, c'est fini... », a-t-il assuré sur RMC . Le feuilleton médiatique bat son plein une nouvelle fois à l'approche du rendez vous primordial du PSG, à savoir la Ligue des champions. Clive Allen estime malgré tout que le battage médiatique ne devrait pas porter préjudice aux Parisiens. Il ne s'attend pas non plus à ce qu'un éventuel départ pénalise le PSG la saison prochaine.

PSG : Mbappé recale le Real Madrid, sa place est prise https://t.co/O3OsPfP8ov pic.twitter.com/DX7EKY9wkt — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

«Les Parisiens manquent de continuité dans leurs matches»

« En Angleterre, on ne considère pas le PSG comme l'un des favoris de la Ligue des champions. Parce que cette équipe semble très jeune et ne bénéficie pas du vécu commun nécessaire pour viser la victoire dans cette compétition. À titre personnel, j’ajouterais que les Parisiens manquent de continuité dans leurs matches : ils peuvent démontrer une détermination et une cohérence fantastiques, avant de brutalement laisser retomber le niveau de jeu. Comme s'ils étaient persuadés de ne pas avoir besoin d'être à 100% pour s'imposer. Un tel raisonnement peut se vérifier en L1, mais jamais en C1 », a confié l'ancien international anglais pour L'Equipe avant de donner son point de vue sur la gestion du dossier Mbappé.

«Je ne pense pas que le feuilleton médiatique sur ce sujet perturbera le club»