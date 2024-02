Mercato : Il valide son transfert au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a accueilli onze nouveaux joueurs, dont Marco Asensio, arrivé libre en provenance du Real Madrid. Si les premiers pas de l’Espagnol dans la capitale n’ont pas été simples à cause d’une blessure, celui-ci se montre tout de même satisfait de son choix, un « nouveau défi » dans sa carrière.

Le PSG a connu un été mouvementé en accueillant onze recrues en plus d’un nouvel entraîneur. Marco Asensio fait ainsi partie des petits nouveaux cette saison, l’Espagnol débarquant libre en provenance du Real Madrid. Le début de saison n’a pas forcément été simple pour le joueur de 28 ans, victime d’une blessure l’éloignant des terrains durant deux mois, pas de quoi plomber le début de son aventure parisienne.

« Je suis très heureux d’être ici »

Interrogé par l’ AFP avant le huitième de finale aller de Ligue des champions, Marco Asensio est revenu sur son passage au PSG. « Je suis très heureux d’être ici, c’est une nouvelle expérience, un nouveau défi pour ma carrière. Je suis aussi heureux de vivre dans cette ville qui me plaît beaucoup , s’est réjoui l’ancien merengue. Les Parisiens nous ont très bien accueillis avec ma famille donc les premiers mois à Paris se passent très bien. »

« Je crois que j’ai beaucoup à offrir »