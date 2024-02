Lionel Messi de retour à Paris, un coup historique en vue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi quittait la capitale au terme de la dernière saison avec un sentiment amer, alors que le mariage entre l’Argentin et le club n’a jamais vraiment fonctionné. Mais le champion du monde pourrait retrouver Paris et le Parc des Princes dans les prochains mois avec l’ambition de réaliser un coup historique… avec l’Albiceleste.

Lionel Messi n’a pas gardé un grand souvenir de Paris après ses deux saisons contrastées du côté du PSG. Une expérience amère pour l’international argentin, pointé du doigt pour ses prestations irrégulières et son attitude au point de s’attirer les foudres du public du Parc des Princes. Pas de quoi l’inciter à repasser par la capitale à l’avenir pour une visite de courtoisie, mais les Jeux olympiques de Paris pourraient apparaître comme un argument suffisant dans les prochains mois.

L’invitation aux JO de Paris 2024 est lancée

Vainqueur du Brésil d’Endrick lors de la dernière journée d'un tournoi de qualification (1-0), l’Argentine a obtenu son billet pour les JO de Paris (24 juillet au 9 août 2024) et peut désormais se préparer à l’événement. Comme Thierry Henry avec les espoirs tricolores, le sélectionneur Javier Mascherano pourra convoquer trois joueurs âgés de plus de 23 ans, et les regards sont d’ores et déjà tournés sur Lionel Messi, prêt à être de la partie selon les récentes informations de DSports . L’invitation avait déjà été lancée par le sélectionneur des U20 de l’ Albiceleste , et ancien coéquipier de La Pulga au FC Barcelone et en sélection, indiquant que « les portes de la sélection sont ouvertes à Leo pour faire ce qu'il veut ». Et Mascherano en a rajouté une couche après la victoire de son équipe. « Ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent, mais il est évident que nous essaierons de les inviter et nous verrons bien , a-t-il lancé en impliquant Angel Di Maria. J'ai l'obligation de les inviter. »

Lionel Messi en route vers une deuxième médaille d’or ?

Les Jeux olympiques ne sont pas étrangers à Lionel Messi, médaillé d’or à Pékin 2008 au côté justement de Javier Mascherano, l’un des rares à avoir décroché l’or à deux reprises parmi les footballeurs (2004 -2008). Avant lui, il fallait remonter au Hongrois Dezső Novák pour trouver trace d’un double vainqueur du tournoi olympique (1964 - 1968), succédant aux Britanniques Vivian Woodward, Ronald Brebner et Arthur Berry (1908 - 1912) ainsi qu’aux Uruguayens José Andrade, Pedro Arispe, Pedro Casella Pedro Céa, Andrés Mazali, José Nasazzi, Pedro Petrone, Héctor Scarone, Antonio Urdinarán, Santos Urdinarán, Alfredo Zibechi, Pedro Zingone (1924 - 1928). L’enjeu est donc important pour Lionel Messi, déjà accompagné d’Angel Di Maria à Pékin il y a 16 ans.

Le doublé Coupe du monde-JO serait historique