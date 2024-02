Le PSG surclasse le Real Madrid grâce à Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà des données qui pourraient rassurer les supporters parisiens. Qu'ils se rassurent, le PSG se porte bien sur le plan physique. Le club parisien utilise les data pour évaluer la forme des joueurs. Le bilan est sans appel. L'effectif court moins que certaines équipes, mais le fait à haute intensité, ce qui permet au PSG de mieux contrôler ses efforts.

Luis Enrique a le sang chaud. Arrivé l'été dernier au PSG, le technicien espagnol le fait savoir lorsque certaines questions ne sont pas à son goût. Vendredi dernier, un journaliste l'a appris à ses dépends. Ce dernier l'avait questionné sur le faible nombre de kilomètres parcourus par son équipe. « Les joueurs du PSG courent souvent moins que leurs adversaires, est-ce normal ? C'est une question pour chercher à détruire le château. Si vous avez la balle et qu'elle circule bien vous courez moins que vos adversaires. Toutes les équipes que j'ai eues, on a toujours joué pour avoir le ballon » avait répondu Luis Enrique. Et si l'on se réfère aux données transmises par l’entreprise SkillCorner , le coach du PSG a toutes les raisons d'être agacé.

Le PSG court mois, mais mieux

Le PSG possède des données qui confirment la très bonne forme physique de ses joueurs. Alors certes, le club parisien n'est pas l'équipe qui parcoure le plus de kilomètres durant les rencontres. Parmi les équipes qualifiées pour la Ligue des champions, le PSG figure à la 25ème place (113,8 km), bien derrière le leader Copenhague. Mais comme l'indique l e Parisien , « ce n’est pas le volume, mais l’intensité des courses » qui compte. Et à ce jeu-là, le groupe de Luis Enrique est effectivement l'un des clubs les plus performants.

Mbappé n'y est pas pour rien