PSG : Al-Khelaïfi prêt à céder pour la succession de Mbappé ?

Hugo Chirossel

Dans un peu plus de quatre mois, le PSG pourrait voir Kylian Mbappé partir librement au Real Madrid. D’après plusieurs médias, c’est en tout cas la tendance à l’heure actuelle, bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite. Pour lui succéder, le nom de Rafael Leão est évoqué et Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à écouter les conseils de Luis Campos dans ce dossier.

Après Lionel Messi et Neymar en 2023, 2024 pourrait marquer la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG. Cela fait presque sept ans que le capitaine de l’équipe de France est arrivé en provenance de l’AS Monaco. À en croire les informations du journal Le Parisien , l’attaquant âgé de 25 ans vivrait ses derniers mois en tant que joueur du club de la capitale, lui qui aurait fait le choix de partir en juin prochain, à la fin de son contrat, pour prendre la direction du Real Madrid.

Leão au PSG, ce n’est pas d’actualité

La succession de Kylian Mbappé pourrait donc être le gros chantier de l’été du côté du PSG. D’après les informations de Téléfoot , les dirigeants parisiens auraient déjà une petite idée puisqu’ils penseraient à Rafael Leão, pour qui ils se seraient d’ores et déjà positionnés. Reste à savoir si l’international portugais, qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2028 avec l’AC Milan, serait ouvert à un retour en Ligue 1, cinq ans après son départ du LOSC. Cependant, comme indiqué par Le 10 Sport, le dossier Rafael Leão n’est pour le moment pas d’actualité.

Campos apprécie beaucoup Leão