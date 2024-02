PSG : «Il n’en a rien à faire», il balance sur Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les médias découvrent Luis Enrique, sur le terrain, mais aussi en conférence de presse. Un personnage captivant, mais qui peut parfois agacer certains journalistes. Selon certains de ses proches, le technicien espagnol n'en a que faire de l'image qu'il renvoie. Son seul objectif est de faire progresser son équipe. Le reste ? Il n'en a cure.

Luis Enrique et les médias français, c'est une histoire débutée il n'y a même pas un an et qui a déjà connu moultes de péripéties. On se rappelle de son clash avec le journaliste Alexandre Ruiz. Agacé par ses questions, le coach du PSG avait quitté le plateau de Free Ligue 1 . Et même quand son équipe performe, il est difficile d'arracher un sourire à l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Vendredi dernier, il s'est, une nouvelle fois énerver lorsqu'un journaliste l'a questionné sur le faible nombre de kilomètres parcourus par son équipe.

« Il n'a pas honte de dire ce qu'il pense »

Ceux qui le connaissent bien ne sont pas surpris. « En tant qu'ami, ça m'a fait rire. Je me suis dit : "Ça, c'est du Luis tout craché." Un type qui ne se tait pas, qui dit en face ce qu'il pense et n'esquive pas les questions. Et ça, 95 % des entraîneurs ne le font pas. Lui n'use jamais de poncifs et reste fidèle à lui-même. Il n'a pas honte de dire ce qu'il pense et se fiche des conséquences et de l'image publique qu'il peut renvoyer » avait déclaré Mandredo Lopez, l'un de ses amis.

Luis Enrique cache son jeu