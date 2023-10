PSG : Luis Enrique part au clash, voilà la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 8 octobre dernier, le PSG battait Rennes sur sa pelouse. Mais l'après-match a, surtout, été marqué par le coup de gueule de Luis Enrique. L'entraîneur du club parisien n'a pas apprécié certaines questions d'Alexandre Ruiz et l'a fait savoir au journalistes. Ce jeudi, certains journalistes ont tenté de décrypter le comportement du technicien.

Arrivé pour remplacer Christophe Galtier cet été, Luis Enrique est apparu plutôt serein lors de ses apparitions. Mais le technicien espagnol a laissé éclater sa colère après une rencontre face à Rennes le 8 octobre dernier. Après une victoire face à Rennes (1-3), l'entraîneur du PSG s'était rendu sur le plateau de Free Ligue 1 pour répondre aux questions d'Alexandre Ruiz, Ludovic Giuly et Rio Mavuba. Malgré la bonne prestation du club parisien, le journaliste a tenu à questionner Luis Enrique sur certains points faibles de l'équipe. Il n'en fallait pas plus pour énerver l'ancien sélectionneur de l'Espagne.

Luis Enrique s'en pend à Alexandre Ruiz

« Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! À toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre » a lâché Luis Enrique à Alexandre Ruiz avant de quitter le plateau.

Une explication est tombée