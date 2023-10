PSG : Il réclame son départ à cause de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Fabian Ruiz n’est pas un élément incontournable de l’effectif de Luis Enrique cette saison au PSG et notamment ces dernières semaines. L’Espagnol perdrait patience et demanderait son départ cet hiver sous la forme d’un prêt selon la presse étrangère. La Juventus et l’Atletico de Madrid seraient sur les rangs.

En septembre dernier, à l’occasion de la trêve internationale, Fabian Ruiz se livrait à Radio Marca sur les débuts de Luis Enrique sur le banc de touche du PSG, lui qui est arrivé en juillet dernier. L’entraîneur espagnol faisait déjà l’unanimité et notamment chez le principal intéressé.

Fabian Ruiz l’assure, «tous les coéquipiers sont contents» de Luis Enrique

« Depuis qu'il est arrivé à Paris, tous les coéquipiers sont très contents de lui et de son idée d'avoir le ballon et de presser. Il a une idée du jeu qu'il nous a déjà transmise en équipe nationale et qu'il veut maintenant appliquer là-bas (…). Cela nous convient très bien, malgré les nuls des premiers matches, on s’adapte » . a avoué Fabian Ruiz au média madrilène.

Fabian Ruiz voudrait partir en prêt cet hiver