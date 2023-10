Mercato : Le PSG prêt à foncer sur une star de Deschamps

Axel Cornic

La colonie française s’est agrandie lors du dernier mercato estival et cela pourrait bien se poursuivre dans les prochains mois. Le Paris Saint-Germain vise clairement plusieurs internationaux tricolore et le prochain sur la liste ne serait autre que Theo Hernandez, latéral gauche de l’AC Milan et frère de Lucas, déjà au club.

Avec Nuno Mendes, le PSG semblait avoir réglé le problème du latéral gauche pour plusieurs années. Le Portugais fait toutefois face à des gros problèmes et on ne l’a plus vu sur un terrain depuis avril dernier ! Un retour progressif est annoncé, mais à Paris on semble déjà avoir une solution radicale.

Theo Hernandez, le nouvel objectif du PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG souhaiterait recruter Theo Hernandez lors du prochain mercato estival. Il évolue au même poste que Nuno Mendes, mais a l’avantage d’être l’un des cadres de Didier Deschamps en équipe de France. Un argument de poids, quand on connait la volonté parisienne d’avoir de plus en plus d’internationaux tricolores dans son effectif.

Milan prêt à le sacrifier ?

Du côté de l’AC Milan, on souhaiterait évidemment garder Theo Hernandez le plus longtemps possible. Le quotidien explique toutefois qu’il pourrait être le sacrifice nécessaire, un an après celui fait avec Sandro Tonali, pour pouvoir rééquilibrer les comptes et enchainer sur le mercato. Pour le moment, son prix de départ serait fixé autour des 60M€, soit trois fois son prix d’achat.