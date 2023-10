«Disposé à vendre», il lâche ses révélations sur la vente de l'ASSE

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois que Bernardo Caïazzo et Roland Romeyer ont mis l'ASSE en vente. A la recherche de nouveaux investisseurs pour prendre le relais, ils n'arrivent toutefois pas à trouver le candidat idéal. La vente de l'ASSE traine dans le temps, mais voilà que d'ici peu, cela pourrait bien prendre un nouveau tournant...

Quand assistera-t-on à l'officialisation de la vente de l'ASSE ? Alors que le club stéphanois est à vendre, reste maintenant à trouver le candidat idéal pour le reprendre. S'il y a eu des candidats au rachat de l'ASSE, l'affaire ne s'est jamais concrétisée jusqu'à présent... Roland Romeyer et Bernard Caïazzo attendent donc toujours de tourner la page, mais de nouveaux rebondissements pourraient être à prévoir.

« Il aime le club et ne veut pas le vendre n'importe comment »

Ancien joueur de l'ASSE, Jessy Moulin a fait quelques confidences à propos de cette vente du club stéphanois. Pour le Sainté Night Live , il a confié : « J'ai eu Roland Romeyer, il y a quelque temps. Je suis repassé au centre pour le remercier, mais il n'était pas là. Je l'ai donc appelé et il m'a clairement dit qu'il était fatigué et que c'était dur pour lui de gérer le club. Il a quand même subi beaucoup de chose et de ce que j'ai compris, il était clairement disposé à vendre. Après, il aime le club et ne veut pas le vendre n'importe comment ».

« Des nouveaux investisseurs qui arriveraient »