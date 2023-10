Il quitte l’OM et dézingue le projet McCourt !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé entraîneur de l'OM en début d'été, Marcelino avait finalement présenté sa démission à la surprise générale en septembre en raisin d'un conflit avec les supporters. Et le technicien espagnol ne se montre pas tendre envers le club phocéen et n'a pas hésité à le charger dans la presse mercredi.

Décidément, la courte histoire entre Marcelino et l'OM, qui n'aura duré que deux mois, s'est très mal terminée ! Pour rappel, l'entraîneur espagnol avait été nommé en juillet pour venir succéder à Igor Tudor, mais finalement après seulement cinq journées de championnat et alors qu'il était encore invaincu, Marcelino avait décidé de présenter sa démission. Une annonce qui avait fait l'objet d'un coup de tonnerre, et qui a été provoquée par des menaces proférées par des supporters de l'OM à l'encontre de la direction à l'occasion d'une réunion en septembre dernier.

Marcelino juge la Ligue 1...

Interrogé par MARCA mercredi, Marcelino a évoqué le championnat français et son ressenti sur son niveau durant son court passage à l'OM : « La Ligue 1 ? C'est un championnat compétitif et attractif, avec un rythme de jeu élevé, un niveau physique et technique individuel très élevé. Il tend peut-être plus à l'individualité qu'au collectif. Il est difficile de trouver des équipes organisées, mais c'est un championnat important et compliqué. Il y a de très bons joueurs », explique l'ancien entraîneur du FC Valence.

« L'OM ? Pas suffisant pour créer un projet solide »