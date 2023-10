Nouvel entraineur à l’OM, c’est grâce à lui

Axel Cornic

Parti après seulement sept matchs, Marcelino a été rapidement remplacé par Gennaro Gattuso, qui après le championnat suisse, celui italien et celui espagnol, a découvert la Ligue 1. Et il doit son arrivée à l’Olympique de Marseille a un homme en particulier, puisque Jean-Pierre Papin aurait poussé le président Pablo Longoria à le recruter.

Après une seule saison d’Igor Tudor, à l’OM on pensait pouvoir partir sur un nouveau projet à long terme avec Marcelino. Ça n’aura duré finalement que sept matchs, puisque l’Espagnol a décidé de claquer la porte après des désaccords avec certains groupes de supporters marseillais.

OM : Le prochain renfort du projet McCourt déjà connu ? https://t.co/2vwQ3ncukR pic.twitter.com/J4LfczUiYH — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Galtier snobe l’OM, qui se tourne vers Gattuso

Plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer et nous vous avons notamment révélé sur le10sport.com que Christophe Galtier a refusé de prendre la suite de Marcelino. C’est finalement Gennaro Gattuso qui est arrivé et il a pour le moment un bilan assez mitigé avec un nul, une victoire et une défaite en trois rencontres avec l’OM.

« J’ai dit au président que Gattuso était l’homme de la situation pour donner ce qui manquait à cet OM »

Lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , Jean-Pierre Papin a annoncé que c’est lui qui a conseillé au président Pablo Longoria de miser sur le technicien italien. « J’ai dit au président que Gattuso était l’homme de la situation pour donner ce qui manquait à cet OM. J’espère qu’il restera avec nous pendant longtemps » a déclaré le conseiller du président de l’OM.

Il est venu avec son homme de l’ombre