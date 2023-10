OM : Gattuso «n’existe pas» sans lui, il balance

Arnaud De Kanel

Pour pallier au départ précipité de Marcelino, Pablo Longoria a opté pour Gennaro Gattuso après le court intérim de Jacques Abardonado. L'Italien a débarqué avec son fidèle adjoint Luigi Riccio, son meilleur ami qui le suit depuis ses débuts sur le banc. Et selon Edgar Çani, leur ancien joueur, les deux hommes ne sont rien sans l'autre.

Gennaro Gattuso est face à un énorme défi. Le coach italien doit redresser l'OM qui vit un début de saison plus qu'agité. Et pour mener à bien sa mission, l'ancien joueur du Milan AC a emmené avec lui Luigi Riccio dans ses valises, son adjoint et ami de longue date.

«Un phénomène»

Edgar Çani a connu les deux hommes à Pise. Il loue particulièrement les qualités de Luigi Riccio. « C'est un phénomène dans l’analyse des matches, un maniaque de la tactique. Tout ce qu’il nous avait dit la semaine avant nos cinq matches de play-off pour la montée s’était produit sur le terrain », a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence . Et pour lui, Gennaro Gattuso et Luigi Riccio se complètent parfaitement.

«Gattuso n’existe pas sans Riccio»