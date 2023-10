Gattuso viré avant l’OM, voilà pourquoi

Jean de Teyssière

L'OM a recruté un nouvel entraîneur : Gennaro Gattuso. Le seul souci, que l'on reprochait déjà à l'OM ces derniers temps, c'est de ne pas avoir réussi à garder ses entraîneurs plus d'une saison. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso se sont succédés en l'espace de deux ans et trois mois. Mouctar Diakhaby, le défenseur de Valence, entraîné par Gattuso la saison dernière, raconte pourquoi l'Italien est parti au bout de six mois.

La crise institutionnelle qui a frappé l'OM s'est terminée au moment ou Gennaro Gattuso est arrivé au club pour éteindre l'incendie. La crise sportive s'est arrêtée un peu plus tard, le week-end dernier, lorsque le club phocéen a renoué avec le succès face au Havre (3-0), première victoire depuis le 26 août.

«C’est vrai que cette Coupe du Monde nous a fait un peu mal »

Interrogé par Le Phocéen pour parler de la méthode Gattuso, Mouctar Diakhaby raconte pourquoi le désormais entraîneur de l'OM n'est pas resté plus longtemps à Valence : « Malheureusement, au début tout se passait bien. On avait des résultats jusqu'à arriver à la trêve. C’est vrai que cette Coupe du Monde nous a fait un peu mal parce que c'est justement après la Coupe du Monde que nous n'arrivions pas à obtenir les résultats souhaités. Je ne dirais pas qu'il n'avait pas forcément les joueurs, mais je pense que oui, il manquait peut-être un ou deux joueurs de son style à lui pour obtenir de meilleurs résultats. »

OM : Une excellente nouvelle tombe pour Gattuso https://t.co/TAdAbWnQc0 pic.twitter.com/iQp44qIWct — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Il demandait la venue d'un numéro 6, qu’on ne lui a pas forcément donné»