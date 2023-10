Gros changement à l’OM, Deschamps va en profiter

Alexis Brunet

Il y a eu beaucoup de changement à l'OM récemment. Marcelino a pris cet été la succession d'Igor Tudor, mais l'ancien coach du FC Valence a vite démissionné à la suite d'une réunion houleuse avec les supporters. Gennaro Gattuso est arrivé pour remplacer ce dernier il y a quelques semaines. Mais que cela soit l'Espagnol ou bien l'Italien, les deux ont installé une défense à quatre. Jonathan Clauss occupe donc le côté droit, ce qui fait les affaires de Didier Deschamps.

Si l'on aime la stabilité, alors il ne faut pas être supporter de l'OM. Le club phocéen a subi de nombreuses perturbations ces derniers temps, avec le départ de Marcelino, et plus récemment celui de Javier Ribalta.

Gattuso a pris la suite de Marcelino

Pour remplacer Marcelino, Pablo Longoria a décidé de confier le poste à Gennaro Gattuso. L'Italien a eu un peu de mal lors de ses premiers matches, mais il a enregistré sa première victoire le week-end dernier, avec une victoire 3-0 de l'OM face au Havre.

L'OM évolue à quatre derrière, et avec Clauss à droite